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Легкая атлетика

Сегодня, 13:59

Россиянка Мудрова получила разрешение выступать за сборную Израиля

Сергей Разин
корреспондент
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Российская легкоатлетка Мария Мудрова получила разрешение выступать за сборную Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

18-летняя спортсменка может официально участвовать в соревнованиях за Израиль с 8 октября 2023 года.

Мудрова выиграла две золотые медали в 2022 году на первенстве России до 18 лет. Последний раз она принимала участие в российских соревнованиях в июле 2022 года, когда на Спартакиаде в Челябинске стала второй в толкании ядра.

Источник: https://tass.ru/sport/19497183
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