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Сегодня, 12:19

Истек срок дисквалификации экс-главы ВФЛА Шляхтина

Руслан Минаев
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Истек срок дисквалификации бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина, который был отстранен на 4 года, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

Шляхтин был наказан за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, который нарушил антидопинговые правила.

Дисквалификация Шляхтина началась 21 ноября 2019 года. Его признали виновным в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать с легкоатлетическим органом Athletics Integrity Unit в расследовании дела Лысенко.

Источник: ТАСС
Дмитрий Шляхтин
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