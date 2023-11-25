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Легкая атлетика

Сегодня, 13:51

Матыцин назвал укрепление национальной системы задачей для российского спорта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о задачах российского спорта на ближайшие годы.

Матыцин выступил с заявлением на конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

«Для всех видов спорта я вижу задачу на ближайшее время в укреплении нашей национальной системы, в развитии системы соревнований, разных форматов, коммерческих соревнований, в том числе в регионах, в проведении максимального количества соревнований, чтобы популяризировать вид спорта, привлекать все большее число занимающихся», — цитирует Матыцина ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами своих стран.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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