Матыцин назвал укрепление национальной системы задачей для российского спорта

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о задачах российского спорта на ближайшие годы.

Матыцин выступил с заявлением на конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

«Для всех видов спорта я вижу задачу на ближайшее время в укреплении нашей национальной системы, в развитии системы соревнований, разных форматов, коммерческих соревнований, в том числе в регионах, в проведении максимального количества соревнований, чтобы популяризировать вид спорта, привлекать все большее число занимающихся», — цитирует Матыцина ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами своих стран.