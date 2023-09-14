Легкоатлетка Куличенко — о США: «Половина американцев думает, что Европа — это страна»

Прыгунья в высоту Елена Куличенко, сменившая российское гражданство на кипрское, в интервью «СЭ» высказалась о стереотипах в отношении американцев. Куличенко учится в университете Джорджии.

— Ты смело говоришь. Много спортсменов в России опасаются рубить правду-матку. Почему так?

— Сложный вопрос. Окей, если задуматься, люди у нас действительно боятся осуждения. Даже выложить фотографию в соцсети — ты прикидываешь, а что эти подумают, а что те? У меня такое было. Потом пришла к тому, что кому какая разница, что про меня подумают? А так, конечно, тренеры строгие, скажешь что-нибудь — зарплату урежут, такие мысли у нас есть.

— А в США после слов про перебор с ЛГБТ тебя не щемят?

— Американцы слишком далеко от европейского мира легкой атлетики. Половина американцев думает, что Европа — это страна. Им все равно. Кто там в этих интервью на русском будет разбираться?

— Но ты учишься в США. Почему тогда все тянутся к их системе образования? У нас же действительно любят стереотипы про них в стиле Задорнова «ну тупые».

— Тут очень большой разрыв в образовании школьном и высшем. У нас более высокий процент идет в вузы, а здесь это дорого и сложно. Расслоение сильное. Половина людей не поступает в университет и нормально с этим живет. Ты можешь заниматься работой без диплома, зарабатывать деньги и хорошо себя чувствовать. Я в России тоже училась — честно скажу, что тот один семестр мне было тяжелее, чем в США. Хотя здесь считается престижнее.

Стереотип, о котором ты сказал, он существует, потому что... ну объективно много глупых людей, которые не знают базовые вещи. Они просто не идут в университеты.