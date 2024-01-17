Легкоатлеток Сидорову и Лашманову исключили из международного пула допинг-тестирования

Серебряный призер Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и чемпионка мира и Европы среди юниоров в спортивной ходьбе Елена Лашманова выведены из пула допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает ТАСС.

1 января в регистрируемый пул допинг-тестирования World Athletics входило 40 российских легкоатлетов, включая Сидорову и Лашманову. Теперь представительство россиян сократилось до 38 человек.

Чемпионка мира 2019 года Сидорова в декабре объявила о завершении карьеры спортсменки, Лашманова, лишенная золотых медалей Олимпиады-2012 и московского мирового первенства 2013 года за нарушение антидопинговых правил, с начала 2024 года перешла на тренерскую работу.