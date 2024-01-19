Чемпион мира по прыжкам с шестом Барбер умер в возрасте 29 лет

Канадский легкоатлет Шон Барбер умер 17 января в возрасте 29 лет из-за медицинских осложнений, сообщила пресс-служба факультета легкой атлетики Университета Акрона (США).

В заявлении отметили, что спортсмен некоторое время испытывал проблемы со здоровьем из-за болезни. Он умер в своем доме в Кингсвуде (США).

Прыгун с шестом является победителем чемпионата мира в 2015 году. Он завоевал первую медаль для сборной Канады на мировых первенствах в этой дисциплине. В январе 2016 года он на соревнованиях в закрытых помещениях показал результат 6 м, установив национальный рекорд. На Олимпийских играх 2016 года Барбер занял 10-е место.