Лысенко победил в прыжках в высоту на командном чемпионате России

Россиянин Данил Лысенко занял первое место на командном чемпионате России по легкой атлетике. Результат Лысенко — 2 метра 30 см. Второе место занял Георгий Тарабаров (2,19), третье — Матвей Тычинкин (2,15). В забеге на 800 метров у мужчин победу одержал Степан Перегудов (1 минута 48,13 секунды), вторым стал Егор Лимонов (1.48,40), третьим — Роман Троценко (1.48,62). На 400-метровке первое место занял Серафим Солодовников (46,62), второе — Иван Орехов (47,55), третье — Никита Богданов (47,58).