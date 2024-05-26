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Сегодня, 08:00

Артур — о золотом голе: «Это лучший момент моей карьеры»

Гоша Чернов
Корреспондент
Артур празднует победный гол в ворота «Ростова» (2:1).
Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артур в интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциях после первой победы в чемпионате России. Гол форварда в ворота «Ростова» принес сине-бело-голубым шестое золото подряд.

«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», — сказал Артур.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.

В сезоне-2023/24 Артур провел 16 матчей за «Зенит», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

ФК Зенит
ФК Ростов
Артур (Зенит)
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