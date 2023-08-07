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Сегодня, 13:00

Ласицкене — о восстановлении после травмы ахилла: «Мы еще попрыгаем»

Ласицкене заявила, что еще выступит в этом сезоне
Руслан Минаев
Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о процессе восстановления после травмы ахиллова сухожилия.

«Травма ахиллова сухожилия долгая и неприятная. Но я доверяла Эдуарду Николаевичу Безуглову (врач сборной России. — Прим. «СЭ»), Игорю Степанову — это люди, с которыми я проходила реабилитацию перед Олимпиадой. Мы с надеждой и желанием выйти из этой неприятной штуки работали. Было очень важно не форсировать, очень важно вылечиться до конца.

[О конце сезона для себя] Я думаю мы еще попрыгаем, так как был очень большой период реабилитации и вот так, без технических [прыжков], уходить в отпуск как-то жалко», — сказала Ласицкене в эфире телеканала "Россия 24".

30-летняя Ласицкене 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи заняла второе место (1,88). После окончания соревнований спортсменка сообщила, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник.

легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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