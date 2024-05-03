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Сегодня, 19:35

Рублев вышел в финал «мастерса» в Мадриде! С такой игрой он должен забирать титул

Рублев обыграл Фритца и вышел в финал «мастерса» в Мадриде
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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В полуфинале в двух сетах обыграл американца Тэйлора Фритца.

Турнир ATP Mutua Madrid Open
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 12) — 6:4, 6:3

После того как в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде Андрей Рублев переиграл действующего победителя турнира Карлоса Алькараса, казалось, что главный босс пройден и взять титул уже ничего не мешает. Но до итоговой победы нужно быть сильнее еще двух теннисистов. Первого — американца Тэйлора Фритца — россиянин одолел по счету уверенно, но все было для него не так просто.

Баланс Рублева

Первое, о чем сейчас говорят, отмечая игру Рублева, — это то, что после скандального финала в Дубае он наконец-то нашел в себе эмоциональный баланс. Напомним, что на турнире в ОАЭ в матче против Александра Бублика Андрей был дисквалифицирован за то, что наорал на судью и назвал его «дебилом». Затем пошла череда ужасных матчей, закончившаяся в Мадриде.

Зрелость, которую так долго ждут от россиянина, в полной мере проявилась в игре против Алькараса. «Подача меня очень часто спасала, — говорил после встречи Рублев. — Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова. Даже когда проигрывал».

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Однако один спокойный матч не значит, что дальше будет все хорошо. Об этом в интервью с организаторами «мастерса» в Мадриде предупреждал до игры тренер Андрея. «В ментальном плане Андрей немного скачет. Иногда кажется, что все стало лучше в психологическом плане или что вы хорошо справляетесь — а потом как-то наступают эти шесть недель, и все выглядит немного драматично. В такие моменты мы стараемся говорить, быть честными, не лгать и просто поддерживать», — объяснял Фернандо Висенте.

Теперь важно было сохранить нужный настрой на более значимые по статусу матчи, хоть и соперники, дошедшие до полуфинала, ниже Рублева по рейтингу. С Тэйлором Фритцем россиянин встречался до этого восемь раз и пять раз ему проиграл. В том числе американец был сильнее в последней встрече. Она случилась в прошлом году на Кубке Лейвера — 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Фритца.

В Мадриде Тэйлор тоже показывает качественный теннис. Например, в четвертом раунде он в двух сетах разобрался с поляком Хубертом Хуркачем, но в четвертьфинале против аргентинца Франциско Серундоло было потруднее — 6:1, 3:6, 6,3.

Фото Reuters

Работа над собой

Начал полуфинальный матч против Фритца россиянин отвратительно. Андрей стартовал с двойной ошибки, а затем был абсолютно неконкурентоспособен в розыгрышах. В результате первый гейм затянулся, Рублев набирал очки в основном только за счет хорошей подачи, а терял глупыми ошибками. Четыре раза он не мог реализовать геймбол, а затем подарил брейк-пойнт сопернику, два раза подряд не попав в нужный квадрат. После второй двойной ошибки демоны теннисиста снова начали вырываться наружу — он с досадой швырнул ракетку на корт и что-то прокричал. Собраться на важное очко не сумел, запустив очередной мяч за пределы корта.

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Однако сколь ужасен был Андрей в первом гейме, столь же хорош он оказался во втором. Россиянин показал отличный прием, добегал до почти мертвых укороченных Фритца и, главное, начал попадать туда, куда заказывал. Сделав обратный брейк, Рублев больше в этом сете ничего не дал сделать оппоненту на своей подаче. При этом у него получалось, хоть и через раз, находить свои шансы в геймах Тэйлора.

Американцу все-таки удавалось сдерживать оппонента на своих подачах. Все же думалось, что при такой игре шансов на тай-брейке больше у Андрея. Правда, он не потребовался. При счете 5:4 Рублев вцепился на приеме, агрессивно отвечая на выстрелы Фритца, и взял гейм под ноль.

Тэйлору срочна нужна была перезагрузка. После проигранного первого сета он ушел с кортов, а когда вернулся, то заиграл лучше. Благодаря своим напористым атакам американец чуть с ходу не вырвал брейк. Это притом что в первом гейме второй партии Рублев сделал 9 первых подач из 10. А первая у россиянина — не подарок.

Все же Андрей отстоял этот гейм и больше ничего подобного сопернику не позволял. Фритц держал нужную концентрацию, но при счете 3:2 как-то резко потух. Резкость и агрессия в движениях у него пропала, а Рублев, наоборот, добавил. Из-за не очень настойчивых ударов Тэйлора россиянин легко переходил из обороны в розыгрышах в нападение и набирал очки. Этой слабости американца в шестом гейме оказалось достаточно, чтобы взять сет и матч. Андрей играл сверхуверенно, завершив встречу очередным сухим геймом.

В интервью на корте Рублев вновь говорил о борьбе с самим с собой: «В начале я был очень зажатым, допускал легкие ошибки. Но это часть спорта, часть тенниса. Когда он сделал брейк, я думал: «Это только начало, впереди длинный сет. Может быть, он тоже начнет не очень хорошо». И в первом гейме он в первых трех розыгрышах, по-моему, ни разу не попал первой подачей. Мне удалось выиграть два очка, потом я хорошо провел брейк-пойнт, сравнял счет. И потом матч был равным. Конечно. Контроль над эмоциями помог мне добраться до финала».

За титул Андрей поборется с победителем второго полуфинала, в котором встречаются канадец Феликс Оже-Альяссим и чех Иржи Легечка.

Теннис
Андрей Рублев
Тэйлор Фритц
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