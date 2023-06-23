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Сегодня, 17:35

Шубенков рассказал о дыре в заборе и других казусах «Недели легкой атлетики»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Легкоатлет Сергей Шубенков
Сергей Шубенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от прошедшей в начале июня «Неделе легкой атлетики» в «Лужниках».

— Все проводились на южном ядре «Лужников» вместо северного. Там ни нормальной разминки, ни трибун. Говорили, что все в жертву телекартинке. Но так понимаю, картинка получалась красивой не всегда. В итоге неудобно было всем. Висит огромная вывеска «спортсменам — сюда», но мне сказали, надо обойти полностью весь стадион и в другой вход, дохожу, говорят — разминка с другой стороны, я иду весь путь обратно, во вход для спортсменов до 23 лет. Спрашиваю, где туалет? Отвечают — вон там, но обратно мы тебя не пустим. Я прогуляюсь пять минут, не горит. Но почему так надо было делать, когда можно удобнее? Все для спортсменов и зрителей, как говорится.

С трибуны ничего не видно. Сектор для высоты — подойти нельзя, смотрим из-за двух заборов. Между ними стоять тоже нельзя. Трибуна на одной стороне, прямая для коротких забегов — на другой. И так далее. Америкосы всегда бегут в ту сторону, которую им нравится. Они могут бежать даже с финиша на старт, против шерсти, если их ветер не устраивает, и это никого не удивляет. Меня это дико раздражает — но все результаты засекут, посчитают. У нас даже если ветер шесть метров в физиономию дует — никто не будет поворачивать. После всех этих мелочей я не понял, кому удобно вообще было?

— Иногда после прогулок складывается впечатление, что у нас страна заборов.

— Но в прошлом году такого не было! Про страну заборов я в целом соглашусь, но в последнее время тенденция эта перебарывается, если руководитель адекватный. Можно их победить. Хотя сейчас подумал — у нас в Барнауле на одном стадионе построили забор и перестали пускать. Вообще идеально характеризовала «Неделю легкой атлетики» дыра в заборе в разминочной зоне. Большинство спортсменов и тренеров ходило через эту дырку.

— Это было окно возможностей!

— И им пользовались все. (смеется) Турки пришли большой компанией, не нашли входа — пролезли через нее. В 15 метрах стоял охранник, но он следил за теми, кто проходил мимо него, через обычный вход! И ничего не мог сделать — у него своя зона ответственности. Раньше от гостиницы был трансфер, теперь на метро гоняйте сами.

— Ты еще мигалку попроси, как футболистам на чемпионате мира.

— Я не говорю, что проблема — проехать 20 минут по красной ветке и 10 минут пройти пешком. Но это про отношение. Альтернатив же не предложили. У меня с этим проблем нет, на метро даже удобнее. Но это еще одна мелочь, по которой не докрутили. Поэтому шесть баллов из десяти, — со смехом сказал Шубенков.

Сергей Шубенков. «Западные компании ушли, от своих надо отказаться. А жрать-то мне что?!» Громкое интервью Шубенкова о критериях МОК
Сергей Шубенков
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