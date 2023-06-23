Шубенков ответил шуткой на вопрос о ЦСКА в качестве спонсора

Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в разговоре с «СЭ» объяснил, есть ли у российских спортсменов найти спонсоров, не связанных с государством.

— Со стороны кажется, вы, легкоатлеты, боретесь с ветряными мельницами. Пытаетесь популяризировать спорт здесь, пробиться на международные соревнования — и со всех сторон игнор. Зачем? Не легче ли все бросить уже?

— Я просто получаю удовольствие, да и мне глобально заняться в жизни нечем. (смеется) Рано или поздно переключиться придется, наверняка есть варианты, но это история не на год. И даже без соревнований и спонсоров — не знаю, где я столько заработаю. У меня мое дело получается хорошо и нравится.

Насчет международных выступлений я уже смирился. Машу [Ласицкене] чуть на дольше хватило. Я бороться перестал году в 2021-м. После решения в 2022-м, что наших нигде не будет, и протестовать не стал. Сказали сразу — точно нет, и заранее. Так намного удобнее жить. Борьба сейчас бессмысленна. За что бороться?

— Если с World Athletics все понятно, то за Олимпиаду. Или в МОК ты не веришь? Вдруг Баху и Франции понадобятся русские.

— Надежда, может, и есть. Я просто не думаю, что буду бороться при негативном сценарии. Наблюдать — ну да.

— У тебя сейчас клуб — ЦСКА, так что шансов действительно немного. Неужели у русского спортсмена сейчас вообще никаких альтернативных спонсоров не прослеживается?

— Есть альтернативные силовые структуры (смеется). За Уралом вот «Динамо» более популярно.

— Собери полную коллекцию, как говорится.

— Ну это все шутки. Да, «железный занавес» рухнул, пришли западные компании. Но даже когда все было хорошо, я не понимал, зачем это нужно им? Видимо, они делали, как везде в мире, по инерции. Спорт это потихоньку толкало вперед. В Москве это двигалось быстрее, были беговые события, но... Но какой им с этого профит? Я так и не понял. Ладно, им виднее. Кто у нас делает кроссовки? «Спортмастер» с Demix. На него вся надежда, значит. Хотя профессиональный сегмент они редко трогают, — ответил Шубенков.