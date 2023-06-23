Шубенков — о фигуристках и Бузовой на «Неделе легкой атлетики»: «Пришли сами по себе, свита никого к ним не подпустила»

Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от забега на Никольской улице.

В мероприятии приняли участи певица Ольга Бузова, фигуристки Алина Загитова и другие.

— Как вообще оценишь «Неделю легкой атлетики»? Из десяточки сколько баллов?

— В прошлом году было восемь. А сейчас баллов шесть.

— Где два балла потерялись?

— На самом деле, классные соревнования, отличная задумка...

— Спасибо федерации?

— Да-да, разумеется, и Департаменту спорта Москвы, денег много дали, звезд пригласили. Видно, что старались. Но в мелочах не все получилось, и их накопилось много. Ощущение, что забег на Никольской провели, и успокоились. Хотя он должен был стать точкой входа — смотрите, товарищи сограждане, мы у Красной площади, у нас Бузова, Губерниев, дорого-богато. Классный спорт. В этом же идея была.

— Главной идеей была сама Бузова, разве нет?

— Получилось, что так. Заманили ей, народ на нее и пришел. На фигуристок, у них есть болельщики, которые всегда на них ходят, где бы ни появлялись. А на легкую атлетику — все равно. Мы уже у себя пообсуждали — если бы добавили коллабораций, взаимодействий с легкоатлетами, было бы поживее. Но в целом турки, кубинцы же приехали? Значит, шоу получилось.

— А на какую коллаборацию с Бузовой ты готов? Спеть?

— Да на любую. (смеется) Получилось, что она прямой наводкой прошла на сцену сквозь наши шатры, спела и таким же путем обратно и уехала. Фигуристки — то же самое, пришли сами по себе. Свита никого к ним не подпустила поговорить, пообщаться. Не было взаимодействия, как мне показалось, — сказал Шубенков.