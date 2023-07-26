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Сегодня, 11:22

Шубенков планирует выступить на чемпионате России в Челябинске

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Шубенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков планирует выступить на чемпионате России в Челябинске.

«Вчера вечером после тренировки мы приняли решение попробовать выступить на чемпионате России в Челябинске. Затем Шубенков планирует участвовать в финале «Королевы российского спорта» в Екатеринбурге», — приводит ТАСС слова личного тренера спортсмена Сергея Клевцова.

22 июня 32-летний спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце месяца Шубенкову была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

Шубенков выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду чемпионатов мира, трижды побеждал в финалах Бриллиантовой лиги, два раза — на летних чемпионатах Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/18364541
Сергей Шубенков
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