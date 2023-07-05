ВФЛА планирует разобраться, как российская легкоатлетка попала в заявку сборной Сирии

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена разобраться, как российская метательница копья Карина Полудкина попала в заявку сборной Сирии на Панарабские игры.

«Карины Полудкиной не было в числе участниц соревнований по метанию копья, которые проходили в рамках Панарабских игр в Алжире, — цитирует ТАСС главного тренера сборной России по легкой атлетике Руслана Мащенко. — Она три дня назад выступала в Екатеринбурге на юниорском первенстве страны, где выиграла бронзовую медаль, и не имела даже теоретической возможности вылететь в Алжир. По непроверенной информации, спортсменке были предложены неплохие деньги за переход в другую страну, на что Карина ответила категорическом отказом. Сейчас она находится в Краснодаре. Всероссийская федерация легкой атлетики намерена разобраться в этом вопросе. Нужно понять, как фамилия нашей спортсменки оказалась в заявке сирийской сборной».

Ранее появлялась информация, что российские спортсмены, в числе которых была Полудкина, заявлены в качестве членов команды Сирии на Панарабские игры. В то же время указанные атлеты числятся в списках кандидатов в сборную России или выступали на внутрироссийских первенствах.