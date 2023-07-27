Подруга Исинбаевой: «Елена — патриотка, ее основное чувство было не заработок и деньги»

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира Марина Купцова в интервью «СЭ» заявила, что Елена Исинбаева — «одна из миллионов, а то и миллиардов». Легкоатлетки давно дружат, их карьеры развивались параллельно.

— Мы общались и, можно сказать, росли вместе, так как спортивная карьера шла одновременно. Я горжусь, что общаюсь с Леной и что мы дружим. Такой человек — один в мире, из миллионов, а то и миллиардов. С точки зрения попадания ее способностей в нужное русло, потому что это ее выдающийся талант плюс стечение обстоятельств — уход вовремя из гимнастики, тренер и так далее. Она неординарная, легендарная личность. Когда мы с ней ездили по всем соревнованиям, я видела, что основное чувство у нее — не заработок, не деньги. В самом начале о них и речи не было. Нами двигало чувство патриотизма. Я закончила до допингового скандала, мне повезло не выступать под белым флагом, в бесцветной форме. Мы выступали под флагом, за Россию. Это был основной мотив. Больше никак, — объяснила Купцова.