Она была проституткой, а теперь бегает ультамарафоны на 250 км и не стесняется говорить о своем прошлом

Однорукая норвежка Габриэлла Матисен использует свой горький опыт для помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Норвежская бегунья Габриэлла Матисен не всегда была спортсменкой. Она вообще не планировала заниматься ультрамарафонами. У девушки были тяжелое детство и юность. Она стала наркоманкой и проституткой, лишилась в молодости руки. Но теперь она смотрит на свое прошлое с улыбкой — и извлекает из него положительные моменты.

Тяжелое детство

Родилась Матисен в неблагополучной семье: мать была психически больной наркоманкой, а отец — алкоголиком с буйным характером. Четверых старших братьев и сестер забрала служба защиты детей. Но когда пришли за Габриэллой, ей уже исполнилось 14 лет. К этому времени она уже научилась заботиться о себе и своей матери.

Девушке приходилось сдавать бутылки, чтобы получить хоть какие-то деньги. Матисен сменила несколько школ и, не сумев получить образование, устроилась в шиномонтажную мастерскую. Там ее ждали новые беды: босс издевался над ней, но девушка терпела. В 12 лет Габриэлла пристрастилась к запрещенным веществам — для нее это было спасением от проблем, уходом от реальности, в которой она жила.

«Когда я бросила наркотики, у меня не было мыслей вернуться к ним. Я использовала их только для того, чтобы выживать изо дня в день, больше никаких причин для их употребления не было. Мои большие мечты разрушали меня, потому что я не могла оставаться тем человеком, которым являлась», — рассказала Матисен runnersworld.

Вообще проблема беспризорников и юных наркоманов, как ни странно, очень распространена в благополучной Норвегии. Зачастую подростки оказываются на улице и ведут дикий образ жизни, который вынуждает их встать на этот путь. А по данным TV 2, в 2016 году продажа запрещенных средств велась в школах по всей стране. Это показали результаты проверки, проведенной организациями по борьбе с наркотиками. «Дети, у которых нет дома, по 28 раз переезжают из фургона в плавучий дом и обратно и пробуют таблетки в шкафчике в ванной прежде, чем им исполнится 13», — добавила Матисен.

Габриэлла Матисен. Фото Соцсети

Горький опыт

Наркотическая зависимость привела совсем юную девушку на еще одну скользкую дорожку — она стала проституткой. Девушка не вдается в подробности, как именно попала в этот мир. Но известно, что у Габриэллы был сутенер и она целый год провела год в публичном доме в Испании. «Я встречала подлых и жестоких мужчин. Но было много причин, почему я стала проституткой. Села в машину, переспала со стариком, а потом все забыли об этом», — говорит Матисен NRK.

На этом беды норвежки не закончились. В 18 лет ей неправильно сделали укол — врачам пришлось ввести девушку в искусственную кому на три недели и ампутировать ей правую руку по локоть. Тогда ей показалось, что она больше ничего не контролирует в своей жизни. «Было ощущение, что мое тело больше не хочет так жить. И тогда я решила, что оставлю прошлое позади и начну двигаться вперед», — заявила Габриэлла.

Оказание интимных услуг в Норвегии не наказуемо, а вот покупка наркотиков считается незаконной и карается штрафами. Многие женщины приезжают в эту страну, чтобы работать «ночными бабочками». В Осло есть специализированный реабилитационный центр для тех, кто решил вырваться из мира продажной любви. Эта организация оказывает помощь совершенно бесплатно — туда в свое время и попала Матисен.

Габриэлла Матисен. Фото Соцсети

Светлое будущее

Теперь Габриэлла — бегунья, которая специализируется на ультрамарафонах, забегах, которые превышают длину традиционного марафона (42 км 195 метров). В 2016 году она преодолела свою первую дистанцию, а в 2021-м приняла участие в экстремальном забеге в Намибии, заняв четвертое место из десяти. И теперь Матисен пытается видеть только позитив в своем темном прошлом.

— Быть проституткой всегда считалось постыдным, но теперь я использую свою историю, чтобы избавиться от этого табу и стыда. Это было непросто, но я выжила. Важно, чтобы кто-то выступил с рассказом об этом. Другие девушки должны понимать, что об этом можно и нужно говорить, — приводит NRK слова Матисен.

Однако открытость Габриэллы некоторые оценили скептически. И даже обвинили 34-летнюю спортсменку в том, что она в прямом смысле убегает от проблем во время ультрамарафонов. Но ее огорчают эти слова.

«Дебютировать в ультрагонке в пустыне при температуре 50 градусов — жестоко. У меня это так хорошо получалось, и я подумала: почему я не делала этого раньше? И я действительно обижаюсь, когда люди говорят, что таким способом я бегу от своих проблем. Это не так — я просто стала очень сильной», — говорит Матисен.

Для занятий спортом ей был необходим спонсор — и в Норвегии простые люди помогали Габриэлле всем, чем могли. О ее тяжелом жизненном пути сняли документальный фильм, написали книгу, чтобы она могла вдохновлять своим примером других людей. А также приглашали для рекламной кампании французского бренда спортивной обуви.

Но на достигнутом Матисен не останавливается. Среди ее целей — гонка в 2024 году, которая продлится 13 дней и будет проходить через Антарктиду. Также Габриэлла хочет принять участие в Ultra Jungle — забеге в тропических лесах Амазонки.