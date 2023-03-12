0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 12:50

Чемпион «Дакара» Мардеев — о симрейсинге: «Тренируюсь каждый день, симулятор помогает держать форму»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпион Ралли-рейда «Дакар-2015» Айрат Мардеев в интервью «СЭ» прокомментировал свой опыт участия в гонке «Фиджитал-Игр» в Казани и рассказал о своем отношении к симрейсингу.

«У меня и дома есть симулятор. Стараюсь каждый день уделять ему время, проехать несколько кругов хотя бы. Как бы не иронизировали люди, симулятор помогает держать себя в форме. Спортивная борьба есть и в киберспорте, ощущения и физика с каждым годом все больше приближаются к реальности. Почти все известные мировые пилоты тренируются в симуляторе, выступают в соревнованиях. Так проще изучить новую трассу, автомобиль. Так что это достаточно серьезное занятие.

Это раньше мы смеяться могли и называть видеоигры детскими игрушками. Сейчас это уже серьезный спорт с серьезными задачами. И за этим будущее. Что важно — симрейсинг открывает дорогу в автоспорт широким массам. Тренироваться на реальной машине очень дорогое удовольствие, доступное единицам. Арендовать трассу, для ралли-рейда отцеплять огромные поля, расставлять маршалов, безопасников. В чистом поле не покатаешься. Симулятор гораздо проще и дешевле. Конечно, полноценный симрейсинг — это не геймпад для консоли. Нужен полноценный кокпит со всем оборудованием. Оно не самое дешевое, но цены не сравнимы с затратами на реальное авто", — сказал Мардеев.

Отметим, что Мардеев выступал в цифровом этапе эстафеты фиджитал-гонок. На ледовом карте Айрата сменил его партнер по команде «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов.

Айрат Мардеев. «Раньше мы смеялись над кибергонками, а теперь это будущее». Чемпион «Дакара» перешел в симрейсинг

0
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Российская серия кольцевых гонок: этап в Крепости грозной
СМП РСКГ на Kazan Ring: дождь и аварии лидеров
Этап №4 СМП РСКГ на Moscow Raceway: аварии, брызги шампанского и сумасшедшие гонки
Суперкары и жара в Санкт-Петербурге / РСКГ — на «Игора Драйв»
Российская серия кольцевых автогонок / Нижегородское кольцо
Российская серия кольцевых гонок: дождь / аварии суперкаров / победы фаворитов
"Дакар"-2018. Главное видео
Четвертая победа Романа Русинова и G-Drive Racing
G-Drive Racing покоряет Японию!
G-Drive Racing побеждает в Шанхае!
Взятие "Поля Рикара"
"G-Drive Racing" побеждает в Бразилии!
G-Drive Racing в гонке "24 часа Нюрбурнгринга"
Гонка "6 часов Спа" глазами команды G-Drive Racing
Шокирующий финал в Дайтоне
Финальный этап RRC "Смоленское кольцо"
7-й этап Russian Racing Championship
Russian Drift Series 2012
Нижний Новгород ждёт 7-ой этап RRC
5-й этап RRC – Moscow Raceway
Кольцевые гонки на трассе в Казани
Гонки грузовиков в Италии
Презентация гоночного турнира RRC
Ледовая "Гонка Звезд - 2012"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пилот «КАМАЗ-Мастер» Мардеев рассказал о своем опыте в Фиджитал-гонках на снегу

Пилот «КАМАЗ-Мастер» Мардеев рассказал о своих любимых гоночных видеоиграх