Чемпион «Дакара» Мардеев — о симрейсинге: «Тренируюсь каждый день, симулятор помогает держать форму»

Чемпион Ралли-рейда «Дакар-2015» Айрат Мардеев в интервью «СЭ» прокомментировал свой опыт участия в гонке «Фиджитал-Игр» в Казани и рассказал о своем отношении к симрейсингу.

«У меня и дома есть симулятор. Стараюсь каждый день уделять ему время, проехать несколько кругов хотя бы. Как бы не иронизировали люди, симулятор помогает держать себя в форме. Спортивная борьба есть и в киберспорте, ощущения и физика с каждым годом все больше приближаются к реальности. Почти все известные мировые пилоты тренируются в симуляторе, выступают в соревнованиях. Так проще изучить новую трассу, автомобиль. Так что это достаточно серьезное занятие.

Это раньше мы смеяться могли и называть видеоигры детскими игрушками. Сейчас это уже серьезный спорт с серьезными задачами. И за этим будущее. Что важно — симрейсинг открывает дорогу в автоспорт широким массам. Тренироваться на реальной машине очень дорогое удовольствие, доступное единицам. Арендовать трассу, для ралли-рейда отцеплять огромные поля, расставлять маршалов, безопасников. В чистом поле не покатаешься. Симулятор гораздо проще и дешевле. Конечно, полноценный симрейсинг — это не геймпад для консоли. Нужен полноценный кокпит со всем оборудованием. Оно не самое дешевое, но цены не сравнимы с затратами на реальное авто", — сказал Мардеев.

Отметим, что Мардеев выступал в цифровом этапе эстафеты фиджитал-гонок. На ледовом карте Айрата сменил его партнер по команде «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов.