Пилот «КАМАЗ-Мастер» Мардеев рассказал о своих любимых гоночных видеоиграх

Чемпион Ралли-рейда «Дакар-2015» Айрат Мардеев в интервью «СЭ» рассказал о лучших на свой вкус видеоиграх, где симулируется опыт пилотирования в ралли.

«Dirt Rally и Richard Burns Rally. Ей скоро 20 лет будет, но до сих пор подобного уровня проработки различных условий трассы я не встречал. На нее делают много модов, актуализируют и многие реальные раллисты тренируются именно в этой игре.

Для раллистов тренировки через симулятор еще более актуальны, потому что нам создать условия для ежедневных полноценных занятий сложнее чем для кольцевиков. У них есть готовый автодром, выезжай и наезжай круги, а мы жить в пустыне не можем. Я тоже по возможности стараюсь включать раллийные симуляторы, особенно ближе к реальным стартам. Выбираю трассу, на которой предстоит выступать и вперед.

Конечно, узкоспециализированные симуляторы не для всех. В Assetto Corsa без подготовки не поиграть. Главная задача игры по «Дакару» популяризация ралли и с этим она справляется неплохо. Побольше людей привлечь к культуре автоспорта, познакомить с ралли. Так что в этом направлении, пожалуй, направление выбрано правильное", — сказал Мардеев.

Отметим, что Мардеев выступал в Казани в цифровом этапе эстафеты фиджитал-гонок. На ледовом карте Айрата сменил его партнер по команде «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов.