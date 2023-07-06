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Сегодня, 15:02

Сотников считает МАЗ главным соперником «Камаз-мастера» в ралли «Шелковый путь»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель ралли «Дакар» Дмитрий Сотников считает, что белорусская команда МАЗ будет главным соперником российского коллектива «Камаз-мастер» в ралли-рейде «Шелковый путь».

«Эта гонка не будет похожа на другие. Мы двигаемся в сторону Урала, а потом в сторону Волгограда. Ожидаю, что будут некоторые сложности, придется быстрее адаптироваться. Я думаю, нашим главным соперником будет МАЗ, в этом году они выглядят неплохо. Я думаю, они, так же как и мы, будут выставлять максимальный состав, и каждый экипаж в их команде, как и в нашей, очень силен технически и психологически», — приводит слова Сотникова ТАСС.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. Ралли-рейд пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. Его маршрут будет проходить через 13 субъектов Российской Федерации. Общая дистанция марафона составит 5230 км.

Источник: https://tass.ru/sport/18205811
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