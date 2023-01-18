Петров о пилотировании Lada Vesta: «Есть непонимание нюансов машины, потерял важные секунды»

Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» рассказал об участии в «Гонке чемпионов» на автомобиле Lada Vesta Sport.

«Я третий раз в «Гонке чемпионов», и все три года ездил на Vesta. Но мой опыт несравним, конечно, с пилотами Lada. Есть непонимание нюансов машины. То, что касается старта, техники поворотов. Есть над чем работать, можно прилично отыграть по секундам. Не было уверенности, нужного сцепления с трассой. В четвертьфинале это тоже сказалось, я потерял важные секунды на старте по отношению к Шешенину... Если бы не эта ошибка, я бы финишировал как минимум ближе к нему. Не скажу, что выиграл бы, все-таки он чемпион.

Естественно, у пилотов Lada Sport было весомое преимущество, ведь они буквально живут в этой машине. Даже если не брать «Формулу-1», когда я участвовал в Кубке Лады, мне тренер говорил: ты не имеешь права ездить на других машинах. Ты обязан ездить на «Ладе» всегда, на «восьмерке». И я ездил, учился переключать скорости, чувствовать авто. И поэтому уверенно выиграл все гонки, в которых участвовал в 2002-м. Пилоты, которые каждый день ездят на этих машинах, не только на тренировках, но и по делам по городу, всегда будут иметь преимущество. Человек становится единым целым с машиной. Хорошо бы в следующий раз пораньше приехать, поездить побольше на Vesta, изучить ее.», — сказал Петров.

В четвертьфинале «Гонки чемпионов-2023» Петров уступил будущему победителю соревнований Владимиру Шешенину.