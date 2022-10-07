Алонсо стал лучшим в первой тренировке «Гран-при Японии»

Сегодня, 07:56
Испанский пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо показал лучший результат на первой тренировке «Гран-при Японии». Второе и третье места заняли представители «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер соответственно.
Квалификация «Гран-при Японии» состоится в субботу, 8 октября, утром, а сама гонка — в воскресенье, 9 октября.
Гран-при Японии
Первая тренировка
1. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:42.248.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — +0.315.
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0.386.
4. Эстебан Окон («Альпин») — +0.774.
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.010.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1.114.
7. Мик Шумахер («Хаас») — +1.513.
8. Ландо Норрис «Макларен») — +1.641.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — +1.721.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1.986.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — +2.181.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — +2.238.
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +2.310.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +2.322.
15. Александер Албон («Уильямс») — +2.543.
16. Пьер Гасли «Альфа Таури» +2.630.
17. Николас Латифи («Уильямс») — +3.176.
18. Джордж Расселл («Мерседес») — +3.855.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — +3.944.
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — +5.842.