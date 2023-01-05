«Андретти» и «Кадиллак» объявили о намерении совместно создать команду «Формулы-1»

«Андретти» и «Кадиллак» объявили о намерении совместно создать команду «Формулы-1».

Американские корпорации объединили усилия в борьбе за право выступать в гонках.

Ранее «Андретти», владельцем которой является чемпион «Инидикара» Майкл Андретти, неоднократно заявляла о своих намерениях выступать в «Ф-1».

По информации СМИ, «Кадиллак» не собирается производить собственные силовые установки для «Андретти». Предположительно, двигатели новой команде будет поставлять «Рено».

Майкл является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.