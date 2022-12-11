Бинотто может занять руководящий пост в «Ауди». В «Феррари» пытаются отсрочить сделку

Итальянский инженер Маттиа Бинотто, объявивший об уходе с поста руководителя «Феррари», может получить работу в «Ауди», сообщает Blick.

В «Ауди» готовятся к приходу в «Формулу-1», запланированному на 2026 год в альянсе с «Заубер», и Бинотто предложен пост главы технологического департамента — как минимум на этот подготовительный период.

Но, по данным источника, в «Феррари» готовы выплатить Бинотто 1 миллион евро, лишь бы он не приступал к работе на новом месте раньше лета следующего года.

В конце ноября стало известно, что руководитель команды «Феррари» Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана.