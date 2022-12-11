Мик Шумахер уверен, что может стать лучшим гонщиком в «Формуле-1»

Немецкий гонщик Мик Шумахер считает, что у него есть возможность стать лучшим гонщиком в «Формуле-1».

«Многие люди уже говорили это, но я думаю, стоит сказать еще раз — никто не был полноценным гонщиком в «Формуле-1» на протяжении последних двух лет, нам еще многому предстоит научиться. Я намерен изучить эти фрагменты и уверен, что как только я соберу все воедино, как это сделал в юниорских категориях, то смогу стать лучшим гонщиком в «Формуле-1», — приводит Planet F1 слова Шумахера.

23-летний немец выступал за «Хаас» в 2021 и 2022 годах. В сезоне-2022 он занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

17 ноября «Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с Шумахером по завершении сезона-2022.