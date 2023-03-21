Болид Шумахера «Феррари» F1-2000 выставлен на аукцион

Болид «Феррари» F1-2000, на котором Михаэль Шумахер провел четыре этапа, был выставлен на торги, сообщается на официальном сайте аукционного дома Sotheby's.

На этом болиде пилот одержал победу на «Гран-при Бразилии» и завоевал поул-позицию на этапах в Монако и Испании.

Аукцион продлится с 3 по 12 апреля. Информация о начальной цене лота не сообщается.

Ранее семья Шумахера продала на аукционах болиды «Феррари» F300 сезона 1998 года за 6,2 миллиона долларов, F2001 2001 года за 7,5 миллиона долларов и F2003-GA 2003 года за 14,9 миллиона долларов.

Шумахер является семикратным чемпионом мира. Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году. С тех пор его семья почти не сообщает о состоянии здоровья автогонщика.