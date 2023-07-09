Боттас получил дисквалификацию по итогам квалификации «Гран-при Великобритании»

Результат пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса в квалификации «Гран-при Великобритании» аннулирован, сообщается на сайте FIA.

Ранее стало известно, что финский гонщик не уложился в необходимый минимум топлива к концу квалификации. По правилам, в болиде должно оставаться не менее одного литра топлива плюс объем, необходимый для того, чтобы доехать до боксов. В баке болида Боттаса осталось лишь 0,09 литра.

Боттас занял 15-е место в квалификации «Гран-при Великобритании». После аннулирования результатов он стартует с последнего 20-го места в гонке.