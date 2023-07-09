Леклер: «В 15-м повороте я потерял время, которого могло хватить для старта с первого ряда»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Великобритании».

Он занял четвертое место, Карлос Сайнс — пятый.

«Первый и второй сегмент прошли довольно хорошо, если учитывать, как много проблем я испытывал в последних гонках в условиях переменчивой погоды. Усердная работа, которой я занимался последние дни и недели, окупилась. В третьем сегменте я проехал круг не так, как хотел. В 15-м повороте я проехал слегка шире. Было немного мокро, и я потерял часть сцепления. Возможно, я потерял время, которого могло хватить для старта с первого ряда. Удивительно видеть «Макларен» таким быстрым. Здорово», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации «Гран-при Великобритании». Вторым приехал Ландо Норрис из «Макларена», третьим стал его сокомандник Оскар Пиастри.