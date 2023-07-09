Пиастри: «Машина во втором и третьем сегменте машина превратилась в ракету»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации «Гран-при Великобритании», в которой занял третье место.

Для Пиастри эта квалификация пока является лучшей в карьере.

«Я очень, очень доволен. Что за квалификация — мы чуть не выбыли в первом сегменте, но затем во втором и третьем сегменте машина превратилась в ракету. Это действительно значительный результат для команды. То, что мы с Ландо оба оказались в топ-3 — это невероятный результат. Теперь нужно постараться сохранить этот результат в завтрашней гонке», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации «Гран-при Великобритании». Вторым приехал Ландо Норрис из «Макларена».

«Макларен» впервые с 2012 года попал в топ-3 квалификации двумя машинам. Последний раз такое было на «Гран-при Бразилии-2012»: тогда Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон заняли первые два места. Кроме того, «Макларен» впервые за 15 лет стартует с первого ряда на домашнем этапе — в 2008 поул завоевал Хейкки Ковалайнен.