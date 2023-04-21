Джеймс Эллисон вернулся на должность технического директора «Мерседес»

Джеймс Эллисон вернулся на пост технического директора «Мерседес», сообщает Motorsport.

Также информируется, что нынешний технический директор команды Майк Эллиот займет должность главы технического отдела.

Эллисон изначально занимал должность технического директора, но покинул ее 20 месяцев назад, потом решил ее сменить и не работать на трассе на постоянной основе. Теперь же Эллистон и Эллиот поменяются должностями.

Перестановки в техническом штабе прокомментировал исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф.

«Инициатором этого процесса во многом стал Майк Эллиот. Поэтому мы решили поменять их ролями. Майк вернулся на должность главы технического отдела, у него блестящий ум инженера и ученого. А Джеймс Эллисон вернулся на должность технического директора», — сказал Вольфф.