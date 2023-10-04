Ферстаппен — о доминировании: «Это не всегда просто. Иногда нужно выбираться из трудных ситуаций»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что ему непросто доминировать в «Формуле-1».

«Нужно быть очень стабильным на протяжении всего сезона, и, по сути, ты не можешь допускать неудачных уикэндов. Ты должен постоянно показывать уровень. Этого не всегда легко достичь. Иногда выходные начинаются тяжело, но нужно постараться выбраться из трудных ситуаций. Я тот человек, который говорит: «Что ж, посмотрим, что произойдет». Я просто хочу наслаждаться текущим моментом и не беспокоиться о том, что произойдет через две недели», — заявил нидерландский автогонщик.

26-летний Ферстаппен является двукратным чемпионом мира. В текущем сезоне он установил рекорд по числу побед подряд на этапах Гран-при (10). Нидерландский автогонщик лидирует в личном зачете пилотов с 400 очками.