Ферстаппен: «Стать трехкратным чемпионом мира — просто невероятное ощущение»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание титула трехкратного чемпиона «Формулы-1».

«Это фантастическое чувство. Этот год был невероятным. Много отличных гонок, я очень горжусь работой команды. Было так приятно быть частью этого коллектива. Стать трехкратным чемпионом мира — просто невероятное ощущение. Мы продолжим бороться, делая все, что в наших силах. Сегодняшняя гонка была довольно захватывающей, немного обидно, что она прерывалась машинами безопасности, но в целом было весело. В данный момент я просто невероятно счастлив», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

26-летний нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки «Гран-при Катара» после схода его партнера по команде Серхио Переса, который, занимая второе место в личном зачете пилотов, сохранял математические шансы на победу в чемпионате. Ферстаппен также становился чемпионом «Формулы-1» в 2021 и 2022 годах.

В спринте на «Гран-при Катара» нидерландский гонщик занял второе место. Гонку выиграл пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Партнер Пиастри по команде Ландо Норрис стал третьим.