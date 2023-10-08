Гран-при Катара: смотреть прямую трансляцию гонки «Формулы 1» (видео)

8 октября, в воскресенье, в городе Доха на трассе «Лусаил Интернэшнл» пройдет 18-я гонка сезона-2023 «Гран-при Катара» «Формулы-1». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно онлайн видеотрансляцию гонки «Гран-при Катара» можно будет в прямом эфире на канале «Вершина Автоспорта» в соцсети ВКонтакте. Ее прокомментируют Алексей Попов, Наталья Фабричнова и Владимир Башмаков.

24 сентября нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Японии» на трассе «Судзука», одержав 13-ю победу в сезоне-2023. «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов во второй раз подряд и в шестой раз в истории.

26-летний Ферстаппен — трехкратный чемпион мира «Формулы-1» (2021, 2022, 2023). 7 октября досрочно взял чемпионство по итогам текущего сезона.

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