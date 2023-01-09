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Сегодня, 14:06

Ферстаппен заявил, что ему не нравится делать публикации в соцсетях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» и двукратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен рассказал, как относится к социальным сетям.

«Не вижу необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру. Келли тоже делает это гораздо реже, чем раньше. Если я когда-нибудь завершу карьеру в «Формуле-1», то не думаю, что буду часто постить. Мне просто это не нравится. Некоторые не делают ничего другого весь день, а я занят другими вещами. К примеру, я часто сижу в телефоне, но скорее разбираясь с делами своей команды по симрейсингу. Это тоже отнимает много времени, но мне очень весело, ведь это моя страсть», — приводит слова Ферстаппена F1i.com.

25-летний нидерландец становился чемпионом мира «Формулы-1» в 2021 и 2022 году.

Источник: https://f1i.com/news/463876-verstappen-no-need-to-show-my-private-life-to-outside-world.html
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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