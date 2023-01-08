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Сегодня, 22:46

Хэмилтон рассказал, в какой момент пилот должен завершать карьеру в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, когда гонщику следует задуматься о завершении карьеры.

«Я думаю, что каждый год вы должны спрашивать себя, готовы ли отдавать столько же, если не больше, как и в самом начале? Готовы ли вы отдать все свое время на подготовку, обучение, работу с командой и достижение результата?

Если когда-нибудь наступит момент, когда я буду просто плыть по течению, это будет означать, что я не заслуживаю больше находиться здесь, и именно тогда я должен остановиться. Поэтому я спрашиваю себя, способен ли я делать эти вещи, и хочу ли я делать их. На данный момент ответ — да", — приводит Racingnews слова британца.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». По итогам сезона-2022 он занял 6-е место в турнирной таблице.

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-sets-criteria-for-when-to-consider-f1-retirement/
Льюис Хэмилтон
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