«Формула-1» рассматривает введение двух квалификаций на этапах со спринтами

В «Формуле-1» обсуждают способы повысить зрелищность этапов, сообщает Auto Motor und Sport.

«Ф-1» рассматривает изменение формата уик-эндов со спринтами: предполагается ввести две квалификации за выходные. Первая будет проходить в пятницу после первой практики и определять решетку спринта, а вторая, по итогам которой сформируется стартовый порядок «Гран-при» — в субботу утром. Такие изменения могут вступить в силу уже в 2024 году.

Ранее «Формула-1» на своем официальном сайте объявила об утверждении плана по увеличению количества спринтерских гонок с трех до шести в 2023 году и в последующий период.