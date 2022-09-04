Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в гонке «Гран-при Нидерландов».

«Гонка получилась крайне тяжелая, с сейфти-карами. Задача заключалась в том, чтобы принять правильное решение в нужное время. Для нас было крайне важно выбрать правильные шины, и это великолепно сработало в конце. У Макса все было под контролем с самого начала и до момента, когда он увидел клетчатый флаг. Мы находимся в великолепном положении, и нужно очень постараться, чтобы лишиться его сейчас», — приводит слова Хорнера BBC.

Победу на «Гран-при Нидерландов» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, третье — Шарль Леклер («Феррари»).

В личном зачете Ферстаппен занимает первое место, имея на счету 309 очков. В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (510 очков).