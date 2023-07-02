Итоговая классификация «Гран-при Австрии» после пересмотров результата гонки

Сегодня, 23:00
Опубликована итоговая классификация гонки «Формулы-1» в Австрии после пересмотра результатов из-за многочисленных эпизодов, в которых гонщики нарушали пределы трассы.
После пересмотра итогов гонки штрафы получили 8 пилотов: Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Пьер Гасли, Эстебан Окон (оба — «Альпин»), Александр Албон, Логан Сарджент (оба — «Уильямс»), Ник Де Врис и Юки Цунода (оба — «Альфа Таури»).
Автогонки «Формула 1»
Чемпионат мира
9-й этап
«Гран-при Австрии»
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:25.33,607
2. Шарль Леклер («Феррари») — отставание 5,155 секунды
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 17,188
4. Ландо Норрис («Макларен») — 26,327
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 30,317
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 31,377*
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 48,403
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 49,196*
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 59,043
10. Пьер Гасли («Альпин») — 1.07,667*
11. Александр Албон («Уильямс») — 1.19,767
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1 круг
13. Логан Сарджент («Уильямс») — 1 круг*
14. Эстебан Окон («Альпин») — 1 круг**
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1 круг
16. Оскар Пиастри («Макларен») — 1 круг
17. Ник де Врис («Альфа Таури») — 1 круг***
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 круг
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1 круг****
* Сайнс, Хэмилтон, Гасли, Албон и Сарджент оштрафованы на 10 секунд
** Окон оштрафован на 30 секунд
*** Де Врис оштрафован на 15 секунд
**** Цунода оштрафован на 5 секунд
Не финишировал: Нико Хюлькенберг («Хаас»)