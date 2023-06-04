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Сегодня, 12:49

Леклер будет стартовать с пит-лейна на «Гран-при Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер начнет «Гран-при Испании» с пит-лейна.

«Феррари» решила заменить заднюю часть болида, нарушив правило закрытого парка.

«Мы воспользовались возможностью поменять коробку передач, фактически всю заднюю часть болида, чтобы убедиться, что там нет ничего неблагоприятного», — приводит слова гоночного инженера команды Джока Клиа The Atheltic.

Леклер стал 19-м в квалификации, впервые с 2019 года не попав во второй сегмент. После сессии он жаловался на проблемы с болидом.

Квалификацию «Гран-при Испании» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари», третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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