Леклер потеряет пять позиций на «Гран-При США»

Команда «Формулы-1» «Феррари» решили заменить силовую установку на болиде Шарля Леклера. Об этом сообщает Motorsport Italia.

В итальянской команде решили поставить Леклеру двигатель такой же спецификации, которая будет использоваться по ходу сезона-2023. 25-летний монегаск получит штраф в виде потери пяти мест на стартовой решетке. Отмечается, что «Феррари» будет использовать более агрессивные настройки картографии двигателя, чтобы оценить потенциал новой системы ERS.

С 2022 года FIA ввела мораторий на модернизацию моторов до 2025 года.

После 18-ти этапов Леклер занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который занимает вторую строчку. «Феррари» в кубке конструкторов находится на втором месте, уступая «Ред Буллу» 165 очков.

«Гран-при США» пройдет с 21 по 23 октября.