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Сегодня, 18:07

Медведев вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв Дрейпера

Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Великобритании Джеком Дрейпером в матче второго круга «мастерса» в Риме — 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 47 минут. На счету 4-й ракетки мира 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Его соперник оформил 2 эйса, допустил 3 двойные и реализовал 3 брейка из 10.

В следующем круге Медведев, являющийся действующим победителем турнира, сыграет против серба Хамада Меджедовича.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7?877?020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:5, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
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