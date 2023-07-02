Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:48

Перес о третьем месте на «Гран-при Австрии»: «Надеюсь, теперь я вернулся»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результаты «Гран-при Австрии».

Мексиканец стартовал с 15-го места и финишировал на третьей строчке.

«Я доволен. Этап получился сложным для меня из-за болезни, я был очень слаб физически. В четверг мне было плохо, да и все выходные у меня была лихорадка, я мало спал. Команда сработала отлично, мы выбрали прекрасную стратегию, у нас был хороший темп. Борьба с Сайнсом за третье место была тяжелой, но справедливой. Всегда приятно бороться с гонщиками «Феррари». Надеюсь, теперь я вернулся и смогу показывать стабильные результаты», — приводит Sky Sports слова Переса.

Перес занимает второе место в личном зачете «Формулы-1», у него 148 очков после девяти гонок. Мексиканец отстает от лидера и своего партнера по команде Макса Ферстаппена на 81 очко.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Свентек оценила позицию организаторов Уимблдона по допуску российских теннисистов
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на 66 миллионов долларов
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорнер о пятой победе Ферстаппена подряд: «Макс в невероятной форме»