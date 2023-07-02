Перес о третьем месте на «Гран-при Австрии»: «Надеюсь, теперь я вернулся»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результаты «Гран-при Австрии».

Мексиканец стартовал с 15-го места и финишировал на третьей строчке.

«Я доволен. Этап получился сложным для меня из-за болезни, я был очень слаб физически. В четверг мне было плохо, да и все выходные у меня была лихорадка, я мало спал. Команда сработала отлично, мы выбрали прекрасную стратегию, у нас был хороший темп. Борьба с Сайнсом за третье место была тяжелой, но справедливой. Всегда приятно бороться с гонщиками «Феррари». Надеюсь, теперь я вернулся и смогу показывать стабильные результаты», — приводит Sky Sports слова Переса.

Перес занимает второе место в личном зачете «Формулы-1», у него 148 очков после девяти гонок. Мексиканец отстает от лидера и своего партнера по команде Макса Ферстаппена на 81 очко.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.