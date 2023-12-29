Петров вспомнил о своем общении с Шумахером: «И гонялся с ним, и в футбол играл»

Российский автогонщик Виталий Петров в комментарии для «СЭ» поделился воспоминаниями об экс-пилоте «Мерседеса» Михаэле Шумахере.

«Переживал, когда узнал о травме Шумахера. Человек рисковал всю свою жизнь. Такая случилась трагедия для всех... Все-таки Шумахер считается одним из величайших спортсменов во всем мире. Для меня он тоже величайший, я с ним и гонялся, и в футбол играл. Он всегда общался душевно и без всякого пафоса.

Когда мы попадали в аварии, сразу друг перед другом извинялись, расходились на позитивной ноте. Когда он в меня врезался, первый подходил, понимал, что был виноват в столкновении. И когда я в него врезался, подошел к нему, а он сказал: «Не бери в голову. Это гонки, я все понимаю». У нас всегда были приятельские отношения. Он никогда не отказывал в фотографиях или в автограф-сессиях. Всегда с любовью ко всем относился. Дай Бог ему поправиться хоть как-то, чтобы ему лучше стало», — сказал Петров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.