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Сегодня, 16:30

Петров считает, что Массе не удастся выиграть суд у «Формулы-1»: «Надо было решать сразу, а не спустя 15 лет»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Российский автогонщик Виталий Петров в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что бразильский пилот Фелипе Масса подаст в суд на FIA и «Формулу-1» из-за их бездействия после аварии Нельсиньо Пике в 2008 году.

В 2008 году на «Гран-при Сингапура» пилот «Рено» Нельсон Пике-младший в середине гонки намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за появления на трассе автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков.

«Конечно, всегда, если гонщик уверен в том, что был заговор против него и его титула, нужно разбираться. Я понимаю, что великая команда «Феррари» не особо хотела публичности и споров. Однако теперь это урок всем, кто будет сталкиваться с такой ситуацией. Если был заговор, надо было решать сразу, а не спустя 15 лет. Это давняя история, сложнее найти доказательства, что это было спровоцировано, чтобы Масса не выиграл. Не уверен, что ему удастся выиграть этот суд. Я думаю, что не было заговора против Массы. Это было в интересах «Рено», чтобы они выиграли хоть одну гонку. Потому что команда на тот момент была слабая», — сказал Петров «СЭ».

По итогам сезона-2008 чемпионом «Формулы-1» стал Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Британец набрал 98 очков и завоевал свой первый титул в карьере. Фелипе Масса занял вторую строчку с 97 очками.

Судьба чемпионства решилась в последней гонке сезона в Бразилии. Тогда Масса стал победителем этапа, однако Хэмилтон на последнем круге обогнал Тимо Глока из «Тойоты», благодаря чему финишировал пятым и набрал необходимое количество очков, чтобы опередить Массу в личном зачете.

Льюис Хэмилтон в&nbsp;2008 году. «Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Формула-1
Феррари
Виталий Петров (Формула-1)
Льюис Хэмилтон
Роберт Морено
Фелипе Масса
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