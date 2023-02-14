Шварцман: «В сезоне-2023 я проведу две пятничные тренировки за рулем «Феррари»

Шварцман заявил, что в сезоне-2023 проведет две тренировки в составе «Феррари»

Российский пилот команды «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о своих обязанностях в сезоне-2023 «Формулы-1».

«В этом году у меня новая работа, новый вызов — очень интересно. Я буду ездить с командой по всему миру. Хотя, конечно, работа на симуляторе никуда не денется, ведь это тоже важная часть моих обязанностей. Кроме того, в новом сезоне я проведу две пятничные тренировки за рулем «Феррари». С нетерпением жду начала сезона», — заявил Шварцман во время презентации нового болида «Феррари» SF-23.

Ранее Шварцман покинул ряды молодежной Академии «Феррари», но сохранил роль резервного пилота в команде «Формулы-1», а также основного гонщика в GT World Challenge Europe.

Вместе с российским гонщиком резервным пилотом скудерии будет Антонио Джовинацци.