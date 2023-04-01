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Сегодня, 16:45

Расселл о 2-м месте в квалификации: «Даже немного разочарован, что мы не выиграли поул»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к «Гран-при Австралии».

Расселл занял второе место, а Льюис Хэмилтон – третье.

«Такого мы не ожидали, это уж точно. Много упорной и напряженной работы на базе, и здесь, в Мельбурне – и вот, пожалуйста, мы провели отличную сессию. Машина чувствовалась очень живой, круг в конце квалификации я проехал на пределе, и я, если честно, даже немного разочарован тем, что мы не выиграли поул.

Да, пожалуй, это одна из тех вещей, которые так быстро могут меняться в нашем спорте. Ведь еще вчера мы были бы очень довольны четвертым или даже пятым местом», – приводит слова Расселла Sky Sports.

Также пилот заявил, что болид работал великолепно.

«Машина работала великолепно – при этом, полагаю, у нас еще есть в запасе некоторый потенциал. Наверное, все дело в нашей программа адаптации к джетлагу – видимо, что-то мы делаем правильно (смеется). И конечно мы довольны результатом. Завтра будет интересная гонка. Против Макса бороться очень сложно и я очень рад второму месту сегодня», – сказал Расселл.

Гонка состоится в воскресенье, 2 апреля и начнется в 8.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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