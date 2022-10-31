Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики» и одержал 14-ю победу в сезоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики».

Нидерландец одержал 14-ю победу в нынешнем сезоне и установил новый рекорд «Формулы-1» по числу выигранных гонок за один сезон. Ранее Ферстаппен досрочно оформил чемпионский титул по итогам сезона-2022.

Второе место в гонке в Мексике занял Льюис Хэмилтон («Мерседес»), третьим стал партнер Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес.

Следующий этап сезона-2022 в «Формуле-1» пройдет с 11 по 13 ноября в Бразилии.

Мексика

Чемпионат мира

20-й этап

«Гран-при Мексики»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:38.36,729

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 15.186

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 18.097

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 49.431

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 58.123

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:08.774

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

10. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

12. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

19. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — не финишировал

20. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — не финишировал

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 416. 2. Серхио Перес — 280. 3. Шарль Леклер — 275. 4. Джордж Расселл — 230. 5. Льюис Хэмилтон — 216. 6. Карлос Сайнс — 212. 7. Ландо Норрис — 111. 8. Эстебан Окон — 82. 9. Фернандо Алонсо — 71. 10. Валттери Боттас — 47. 11. Себастьян Феттель — 37. 12. Даниэл Риккьярдо — 35. 13. Кевин Магнуссен — 24. 14. Пьер Гасли — 23. 15. Ленс Стролл — 14. 16. Юки Цунода — 12. 17. Мик Шумахер — 12. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Александр Албон — 4. 20. Николас Латифи — 2. 21. Ник де Врис — 2. 22. Нико Хюлькенберг — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 696. 2. Ferrari — 487. 3. Mercedes — 446. 4. Alpine — 153. 5. McLaren — 146. 6. Alfa Romeo — 53. 7. Aston Martin — 51. 8. Haas — 36. 9. AlphaTauri — 35. 10. Williams — 8