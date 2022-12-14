Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

14 декабря, 19:12

Перес: «Для меня многое значит, что я внес вклад в победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отметил, что был рад помочь команде завоевать Кубок конструкторов.

«Для меня многое значит то, что я смог внести свой вклад в победу команды в Кубке конструкторов. Ведь если вы хотите выиграть этот трофей, вам нужно чтобы оба ваших гонщика регулярно зарабатывали очки. И для нас эта победа очень многое значит», — приводит слова Переса Racingnews365.

Мексиканский автогонщик завершил сезон-2022 на третьей строчке турнирной таблицы «Формулы-1». Чемпионом стал Макс Ферстаппен (454 очка).

Источник: Racingnews365
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ
Море людей, маска Месси и Обелиск Буэнос-Айреса. Аргентина празднует выход сборной в финал чемпионата мира
В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сайнс поделился мнением о назначении Вассера на должность руководителя «Феррари»

Ферстаппен считает, что сокращение времени в аэродинамической трубе может навредить выступлениям «Ред Булл»