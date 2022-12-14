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14 декабря, 18:49

Сайнс поделился мнением о назначении Вассера на должность руководителя «Феррари»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал назначение Фредерика Вассера на должность руководителя команды.

Вассер сменит на этом посту Маттиа Бинотто и начнет выполнять свои обязанности с 9 января 2023 года.

«Да, я уже общался с Вассером. Я давно с ним знаком — еще по тем временам, когда мы вели переговоры о переходе в «Рено». Нам нужно дать ему время. «Феррари» очень большая команда, нам всем нужно будет время. Цель на сезон-2023 — постараться добиться большей стабильности. Меньше спадов, больше выходов на пик наших возможностей», — приводит слова Сайнса журналист Альберт Фабрега.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка.

Источник: Журналист Альберт Фабрега
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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