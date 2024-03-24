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24 марта, 02:14

Российский гонщик Бедрин занял восьмое место во второй гонке «Формулы-3» в Австралии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский пилот Никита Бедрин занял восьмое место во второй гонке этапа «Формулы-3» в Австралии.

Победителем стал швед Дино Беганович, выступающий за команду Prema. Вторым финишировал итальянец Леонардо Форнароли (Trident, отставание +1,682 секунды), на третьей строчке — еще один представитель Италии Габриэле Мини (Prema, +3,221).

Бедрин, выступающий под итальянской лицензией за команду PHM AIX Racing, стартовал с четвертой позиции и пришел к финишу восьмым, уступив Бегановичу 25,610 секунды.

Следующий этап «Формулы-3» пройдет в Италии с 17 по 19 мая.

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